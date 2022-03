Klima-Lösungen : Eine Maut für die Stadt stößt auf wenig Gegenliebe

LUXEMBURG-STADT – Der Rechnungshof hatte städtische Mautgebühren vorgeschlagen. Doch weder die Stadt noch das Mobilitätsminsterium ziehen das ernsthaft in Betracht.

Der Rechnungshof will die Umweltproblematik des Verkehrs in der Hauptstadt mit einer Maut in den Griff kriegen.

Die Behörden in Luxemburg sind kaum an dem Thema interessiert. «Ich muss Ihnen sagen, dass wir das noch nie im Stadtrat diskutiert haben», kommentierte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt den Vorschlag. Im Mobilitätsministerium werden städtische Mautgebühren nicht komplett ausgeschlossen, aber Minister François Bausch sieht sie nur als letztes Mittel im Kampf gegen den Verkehrs- und Umweltkollaps. Er glaube eher an massive Investitionen in den öffentlichen Verkehr, um einen «qualitativen Sprung» zu schaffen.