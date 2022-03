Neues Konzept : Eine Museumsnacht für die Ohren

LUXEMBURG - Kunstbegeisterte werden bei der Museumsnacht am Samstag nicht nur bildliche, sondern auch musikalische Werke erleben. Wie das gehen soll?

«Ich mag den Kontakt mit dem Publikum. Ich werde ihm in die Augen schauen können», freut sich die 29-jährige Stephany Ortega. Die Sopranistin aus der Dominikanischen Republik, die in Luxemburg lebt, wird am Samstag anlässlich der Museumsnacht eine Fremdenführerin der besonderen Art in der Villa Vauban spielen.