Luxemburg : Eine Person bei Ermittlungen gegen Cenaro Group festgenommen

Am 25. Januar hat der Konzern Konkurs angemeldet.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Immobilienkonzern, bei dem es sich offenbar um den zahlungsunfähigen Immobilienkonzern Cenaro Group handelt. Das Unternehmen unterliegt dem Verdacht der Veruntreuung, des Betrugs sowie Fälschung, Missbrauch von Gesellschaftsvermögen und betrügerischem Bankrott, so die Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung am Donnerstagabend. Das Ermittlungsverfahren läuft demnach seit Anfang Januar.