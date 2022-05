Luxemburg : Eine Person bei Streit durch Messerstich verletzt

MONNERICH – Die Person wurde mit einer Stichwunde im Oberschenkel ins Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten offenbar schon kurz nach der Tat ermittelt werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist eine Person bei einer Auseinandersetzung in der Rue d'Esch in Monneringen durch einen Messerstich verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.