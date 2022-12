Kayl : Eine Person stirbt bei Brand in Wohnanlage

KAYL – In der Nacht zum Dienstag hat sich in einer Wohnanlage in Kayl ein Feuer entwickelt, bei dem eine Person verstarb und zehn weitere teils schwere Verletzungen davongetragen haben.

Kurz vor drei Uhr ist in einem Wohnblock in der Rue du Commerce in Kayl, aus bislang unbekannten Gründen, ein Feuer ausgebrochen, wie der CGDIS am frühen Dienstagmorgen berichtet. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, brannte die erste Etage des Wohnheims, mehrere Personen seien auf das Dach des Gebäudes geflüchtet. Während die Feuerwehr die Geflüchteten vom Dach rettete und sich auf die Suche nach weiteren Vermissten machte, wurde versucht das Feuer in den Griff zu bekommen, welches mittlerweile bis ins Dachgeschoss reichte und drohte, auf zwei benachbarte Wohnanlagen überzugreifen. Laut Bericht des CGDIS sind die Löscharbeiten noch im Gange und werden bis in den Vormittag hinein andauern.