Luxemburg: Eine Petition fordert die Verbannung von Tabakwaren aus Tankstellen

LUXEMBURG – Eine neue Petitionswelle, die seit Freitagmorgen online ist, schlägt vor, den Verkauf von Tabakwaren an Tankstellen zu verbieten oder die Jagd während der Ferien und an Wochenenden auszusetzen.

Die Petition soll in erster Linie den langen Schlangen an den Kassen entgegenwirken.

Es ist ein nur allzu bekanntes Bild, das die Tankstellen-Kunden vor sich haben, wenn sie in der Schlange zum Bezahlen stehen. Hinter dem Tresen türmen sich Zigarettenschachteln und Tabakdosen. Beim Tanken auch grad noch ein Päckchen Kippen zu kaufen, ist zwar nichts Ungewöhnliches, aber – und das ist auch jedem bekannt – eine sehr ungesunde Angewohnheit. Vor allem aus den Nachbarländern zieht es viele Menschen an die luxemburgischen Tankstellen, um ihre Tabak-Vorräte aufzufüllen. Für den Staat ist das ein äußerst lukratives Geschäft, dem eine Petition nun aber ein Ende setzen soll. Seit dem heutigen Freitag liegt der Antrag von Tim Vaels vor und fordert die Abschaffung des Verkaufs von Zigaretten an luxemburgischen Tankstellen. Bis einschließlich 2. März sollen Unterschriften gesammelt werden.

Jetzt denkt man sich als erstes, der Petent will sich für die öffentliche Gesundheit einsetzen. Schließlich ist der Tabakkonsum eine der häufigsten Todesursachen in Luxemburg und verursacht 27 Prozent aller Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber falsch gedacht! Tim Vaels ist genervt von den langen Wartezeiten an den Kassen der Tankstellen und will dagegen vorgehen. «Bei den ewigen Schlangen, kann es zeitlich echt knapp werden, wenn man morgens vor der Arbeit noch schnell tanken und sich was zu essen holen will.» Immerhin nennt er als weiteren Grund, dass die Verbannung von Tabak aus Tankstellen auch «das Risiko verringern würde, wieder mit dem Rauchen anzufangen.» Aktuell sei ein Tankstellenbesuch für jeden ehemaligen Raucher eine harte Bewährungsprobe.

Sollten Zigaretten und Tabak aus Tankstellen verbannt werden? Ja, für die öffentliche Gesundheit! Nein, sonst würde eine wichtige Einnahmequelle für den Staat und die Tankstellen wegfallen. Wie wäre es denn, wenn man Zigaretten einfach komplett verbietet? Keine Ahnung!

Wenn diese Petition 4500 Unterschriften erhält, wird sie Gegenstand einer öffentlichen Debatte mit den Abgeordneten und den zuständigen Ministern sein. Insgesamt wurden am Freitagmorgen acht Petitionen eröffnet. Eine dieser Petitionen fordert ein Verbot der Jagd während der Schulferien, an Wochenenden und an Feiertagen. Der Petent möchte damit «den Schutz aller Personen, die sich in den Wald begeben, gewährleisten.» Dies würde es ihnen ermöglichen, einen Spaziergang zu machen, «ohne Gefahr zu laufen, eine verirrte Kugel oder einen versehentlichen Schuss von einem Jäger abzubekommen.»

Eine weitere Petition kämpft gegen die Streichung der Buslinien zu den Industriegebieten. Auch die Wiedereröffnung des Geburtshauses Lunata wird gefordert, damit «Mütter die Wahl haben, an diesem Ort außerhalb des Krankenhauses zu entbinden.» Der Bau eines olympischen 50-Meter-Schwimmbeckens in Belval oder die Anhebung der Handwerkerpensionen auf das gleiche Niveau wie die staatliche Pension werden ebenfalls gefordert.