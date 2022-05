«Augmented-Reality» : Eine Reise durch das Großherzogtum des 20. Jahrhunderts

LUXEMBURG – Am Montag hat die Stadt Luxemburg die neue App «The Luxembourg Time Traveler» vorgestellt. Mit diesem Tool können sich Besucher der Hauptstadt auf Zeitreise begeben.

Am gestrigen Montag hat die Stadt Luxemburg die neue App «The Luxembourg Time Traveler» vorgestellt. Dieses digitale Tool erlaubt es Besucher, die Straßen der großherzoglichen Hauptstadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu entdecken.

Mithilfe der Augmented Reality-Technologie (AR) erkennt die neue App dank der Ortungsfunktion, ob sich der Nutzer in der Nähe eines der 31 Points of Interest (Hotspots) befindet. Anschließend gibt die Anwendung dem Benutzer vor, wie er sich positionieren soll. Für die jeweiligen «Hotspots» gibt es unterschiedliche Funktionen: Von Vorher-Nachher-Bildern, die Möglichkeit zum Kauf von historischen Fotos bis hin zu verschiedenen Quiz bietet die App so einiges.