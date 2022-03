Fahrradschule : Eine Reise in die Kindheit

LUXEMBURG - Sich in die Kindheitsjahre zurückversetzen und die Kunst des Radfahrens entdecken können die Teilnehmer der Fahrradschule in Luxemburg-Stadt.

Sie sind hochmotiviert und lassen sich auf das neue Abenteuer ein. Schließlich wollen sie Radfahren lernen. Neun Frauen sind im Innenhof des Lycée Technique Michel-Lucius in Luxemburg-Stadt auf zwei Rädern unterwegs. Sie nehmen an der Fahrradschule des Vereins Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) teil.

«Ich fühle mich wieder wie ein Kind, seitdem ich bei der Fahrradschule mitmache. Als ich jung war, war Radfahren in meiner Familie tabu. Nun kann ich so viel trainieren, wie ich will», freut sich Maria Dos Reis (48), eine der Teilnehmerinnen des Kurses.

Teilnehmer lernen in kleinen Schritten

Seit 2008 organisiert die LVI zusammen mit Luxemburg-Stadt Fahrrad-Lernkurse für Erwachsene. Überwiegend Frauen nähmen an den mehrsprachigen Kursen teil, gibt Radfahrlehrerin und LVI-Mitglied, Monique Goldschmit, zu. Dabei seien die Teilnehmer unterschiedlichen Alters: «In diesem Kurs haben wir die älteste Teilnehmerin überhaupt. Sie ist 82 Jahre alt», sagt Goldschmit.

Der Kurs richtet sich nach der Methode moveo ergo sum, die vom deutschen Radfahrlehrer Christian Burmeister vor 20 Jahren entwickelt worden ist. «In der Fahrradschule öffnen wir den Teilnehmern die Tür, damit sie wieder Kinder werden», berichtet Goldschmit. Dabei sei es wichtig, im Kurs in kleinen Schritten vorzugehen. «Man muss bei den Menschen Vertrauen in sich und in das Fahrrad aufzubauen. Sie sollen außerdem lernen, mit Angst umzugehen.»