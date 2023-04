Shrewsbury, England: «Eine Schande für seine Kollegen» – Sanitäter beklaut seine tote Patientin

Der 54-jährige Mark Titley war einer von vier Sanitätern, der letztes Jahr in die Wohnung einer 94-jährigen Patientin im englischen Shrewsbury gerufen wurde. Sie konnte nach einem Zusammenbruch von den Sanitätern nicht mehr gerettet werden und verstarb. Als er sich alleine in der Wohnung befand, ergriff der Rettungsanitäter schamlos die Gelegenheit und steckte herumliegende 60 Pfund der Verstorbenen in seine Hosentasche. Erschrocken entdeckte er kurz darauf die Überwachungskamera und legte sofort das Geld zurück.