Luxemburg : Eine stabile Beschäftigung dank sozialer Vereine

LUXEMBURG – Der Staat unterstützt Vereine, die ältere Menschen oder Langzeitarbeitslose beschäftigen.

Félicidade arbeitet seit fast sieben Jahren in der Kulturfabrik. «Ich putze, mache Gartenarbeit, gehe einkaufen, ändere Kleidung und Vorhänge. Es ist sehr abwechslungsreich», erklärt die 58-Jährige. Zehn Jahre lang war sie bei Revis beschäftigt, jetzt hat sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag, der für über 50-Jährige gedacht ist. Sie hat die Garantie, dass sie ihren Job bis zur Rente behalten wird. «Mit dem Revis ist es unmöglich eine Wohnung zu mieten oder ein Telefonabonnement abzuschließen», erzählt sie. Die Kufa bekommt für sechs ihrer Mitarbeiter staatliche Unterstützung. «Ohne das könnten wir sie nicht behalten», erklärt Costantina Tenace, eine Buchhalterin.

Jacques, 56, arbeitet seit drei Jahren bei der Stëmm vun der Strooss als Verantwortlicher für die Fahrer. Nach zehn Jahren auf den Philippinen arbeitete er zwei Jahre lang beim Forum für Beschäftigung in Echternach. Dann wurde er arbeitslos. «Die Adem bot mir Arbeit an, die aber ohne Auto schwer zu erreichen war. Dann hat man mir von der Maßnahme «50+» erzählt, als letzte Hoffnung, eine Arbeit zu finden», erklärt er. Und dank dieses Vertrags wurde er bei der Stëmm unbefristet angestellt.

Eine neue Herausforderung

Die 55-jährige Lucia arbeitet ebenfalls bei der Stëmm, in der sozialen Kleiderkammer (Kleederstuff). Nach 26 Jahren in der Privatwirtschaft bekam sie gesundheitliche Probleme und musste sich zweimal operieren lassen. Die Invaliditätsrente wurde ihr verweigert, sie verlor ihren Anspruch bei der Adem. «Es war psychisch sehr schwer. Ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet», erzählt sie. Sie arbeitete einige Monate im Empfang von 4U im CIGL Esch. «Ich hätte länger bleiben können, aber ich brauchte einen sicheren Arbeitsplatz. Ich muss ein Haus abbezahlen und habe Kinder», fügt sie hinzu.

Die Arbeit bei der Stëmm war eine neue Herausforderung für sie. «Die ersten sechs Monate waren schwierig. Ich war nicht darauf vorbereitet, so viel Elend zu sehen. Ich musste viel an mir arbeiten, aber ich wurde gut betreut. Jetzt gefällt es mir, was ich tue», erzählt Lucia.