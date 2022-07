Steuern in Luxemburg : Eine Steuersenkung für Singles ist möglich

LUXEMBURG - Finanzministerin Yuriko Backes hat am Donnerstag Wege für eine Steuerreform aufgezeigt. Diese werden jedoch nicht sofort in die Tat umgesetzt werden.

«Steuern haben einen direkten Einfluss auf unsere Gesellschaft», rutschte es Finanzministerin Yuriko Backes (DP) am Donnerstag bei einer Orientierungsdebatte zu diesem Thema in der Abgeordnetenkammer heraus. Sie räumte ein, dass das Steuersystem «modernisiert werden muss, da das Modell aus dem Jahr 1931 stammt». Die Ministerin stimmte einigen Vorschlägen zu, die während der langen Diskussion geäußert wurden, wie z. B. «die Neugestaltung der Besteuerung von Ehepaaren und Alleinstehenden».

«Punktuelle Maßnahmen»

Die Liberalen setzten sich weiterhin für ausgeglichene öffentliche Finanzen ein. «Als das Koalitionsprogramm Ende 2018 verfasst wurde, waren die Aussichten ganz anders. Eben mit einem ausgeglichenen Haushalt», erinnert sie sich. Sie betonte, dass «die wirtschaftlichen Unsicherheiten sehr groß» seien. Für sie komme es nicht in Frage, «Schulden zu machen oder später gezwungen zu sein, eine Sparpolitik zu betreiben». Aus demselben Grund lehnte sie die von der CSV vertretene Idee einer Indexierung des Steuertarifs an die Inflation ab. «Der Tarif hat sich trotz fünf Indexstufen nicht verändert, was eine Steuererhöhung induziert», beklagte Gilles Roth. Die Arbeitnehmer haben neue Steuerschwellen überschritten.