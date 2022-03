Bis zum Rand gefüllt : «Eine Verstopfung und ein Häufchen, bitte!»

Setzen Sie sich auf den Topf und essen Sie aus dem Pissoir: In Los Angeles bittet ein Restaurant mit dem Charme des stillen Örtchens zu Tisch.

Bitte im Sitzen trinken: Mit dem Magic Restroom Cafe wurde das erste Restaurant in den USA eröffnet, das sich der Örtlichkeit widmet, womit sich Restaurantbesucher spätestens nach dem Essen beschäftigen müssen: dem stillen Örtchen.

Von der Einrichtung über das Menüangebot bis hin zu den Tellern: Die Gäste nehmen auf WC-Schüsseln Platz und haben die Wahl aus Köstlichkeiten, die Namen wie «Verstopfung» (Nudelgericht) oder «goldener Kackreis» (gebratener Reis) tragen. Den Hauptgang lässt man sich mit einem «schwarzen Häufchen» (Schoko-Glacé) oder einem «blutigen Zweierlei» (Erdbeer-Vanille-Eis) abrunden. Serviert werden die Speisen liebevoll in kleinen WC-Schüsselchen oder pissoirgeformten Behältern – bis zum Rand befüllt, versteht sich.

WC-Restaurantketten erobern Asien

Dem Besitzer des Magic Restroom Cafes kam die Idee, als er den Erfolg von Toilettencafés in China und Taiwan beobachtete: In den letzten Jahren wurden ganze WC-Restaurantketten gegründet. Auch die US-Variante scheint anzkommen: «Man kann sogar sein Portemonnaie in den Toilettenschüsseln verstauen - das ist urkomisch!», scherzt ein Gast gegenüber der «Time».