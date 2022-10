Reaktionen auf Bettel-Rede: Eine «vertrauenserweckende» Rede oder doch nur «bla, bla, bla»?

Die Mehrheit ist zufrieden

Abgeordneter Gilles Baum, der wie der Premier Xavier Bettel der DP angehört, erinnerte daran, dass die Rede «vor dem Hintergrund einer Krise gehalten wurde». Seiner Meinung nach «neigt die Opposition dazu, dies zu vergessen». Die Prioritäten seien die Bekämpfung der Inflation und die Erhaltung der Kaufkraft von Luxemburgs Einwohnern. Nicht zuletzt deswegen, hat der Premier zusammen mit den Sozialpartner ein Maßnahmenpaket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der vergangenen Tripartit beschlossen. Gleichzeitig räumt der DP-Abgeordnete ein, dass nicht alle in der Rede genannten Ziele auch innerhalb eines Jahres verwirklicht werden können. Seiner Meinung nach liege noch ein langer Weg vor Luxemburgs Regierung, der «bis zu den Wahlen (Ende 2023) oder danach weitergeht, je nachdem, wie die Wähler entscheiden».

Die Partei Déi Gréng, ebenfalls Mitglied der Koalition, zeigt sich zufrieden: «Wir fordern seit Jahren eine Pflicht für Photovoltaik», so Fraktionschefin Josée Lorsché. Darüber hinaus habe der Premierminister «neue Wege für die Energieunabhängigkeit und den Wohnungsbau aufgezeigt», wie die Déi Gréng-Politikerin erklärt. In ihren Augen seien die Investments in diesen Bereichen gut angelegt.