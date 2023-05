RGTR-Linie 303: Eine zusätzliche Fahrt soll Buslinie nach Trier entlasten

Viele Pendlerbusse sind immer schon überfüllt gewesen. Nun hat der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) seine Sorge über eine allzu volle RGTR-Linien 303 von Trier nach Luxemburg in einer parlamentarischen Frage am 17. März an den Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) gerichtet. Zu Stoßzeiten gebe es kaum noch Steh- geschweige denn Sitzplätze in den grenzübergreifenden Bussen.