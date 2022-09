Bettels Ansprache vor den Vereinten Nationen: «Einen Krieg zu beginnen ist einfach, Größe ist es, ihn zu beenden»

NEW YORK/LUXEMBURG – Auf dem Podium der Vereinten Nationen hat Premierminister Xavier Bettel seine Forderung nach einem Ende des Krieges in der Ukraine erneuert.

Premierminister Xavier Bettel hat bei seiner Ansprache klare Worte im Bezug auf den Ukraine-Krieg gefunden. Screenshot

«Es ist bereits zu spät. Was passiert ist, ist unverzeihlich. Aber stellen Sie das Feuer ein, hören Sie auf, unschuldige Menschen zu töten». Xavier Bettel rief am Freitag vor den Vereinten Nationen in seiner Rede anlässlich der UN-Generalversammlung zu einem Ende des Krieges auf. Er wandte sich direkt an die russischen Vertreter im Saal.

«Ich weiß nicht, wie Präsident Putin Müttern erklären will, dass sie Söhne verlieren werden, Frauen, dass sie ihre Ehemänner verlieren werden, Kindern, dass sie ihre Väter für einen Krieg verloren haben, der keinen Sinn macht. Kein Sinn», so Luxemburgs Regierungschef weiter in seiner Ansprache. «Es ist das erste Mal, dass ich keine Antwort finde, dass ich nicht verstehen kann», beklagte er.

Sollen Referenden in den Separatistengebieten nur als Vorwand dienen?

Xavier Bettel bedauere nach eigenen Angaben zwar nicht, dass er versucht hat, mit Wladimir Putin zu sprechen, er sei allerdings von dem Ergebnis «enttäuscht». Der Premierminister kritisiert außerdem in seiner Ansprache vor den Vereinten Nationen die Ankündigung von Referenden in den von Russland kontrollierten Regionen der Ukraine. «Man kann unter diesen Bedingungen kein Referendum abhalten. Ich befürchte, dass dies als Vorwand für weitere Aktionen und als Rechtfertigung für den Einsatz noch brutalerer Mittel dienen wird». Die russische Doktrin sieht in der Tat den Einsatz von Atomwaffen vor, um die Integrität des russischen Territoriums zu verteidigen, und Beobachter befürchten, dass die Annexion dieser Gebiete ein Vorwand dafür sein könnte.

Xavier Bettel gedachte auch der Opfer dieses im Februar von Russland begonnenen Krieges. «Der Krieg geht weiter. Es gab 14.000 zivile ukrainische Opfer, 1.000 Kinder, Massengräber, Massenhinrichtungen». All dies sind Gründe dafür, dass die internationale Justiz handeln muss. «Es darf keine Straffreiheit für Kriegsverbrechen, für Völkermord, für das Verbrechen der Aggression geben». Und er erneuerte seinen Aufruf zur Einstellung der Feindseligkeiten. «Einen Krieg zu beginnen, ist einfach. Die Größe eines Politikers besteht darin, ihn zu beenden», sagte er zu Präsident Putin.