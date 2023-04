Möwe misshandelt: «Einer der ungewöhnlichsten Fälle, die ich je erlebt habe»

Der Vorfall ereignete sich in der Hafenstadt Sunderland. Zunächst versuchte der Täter, der Polizei glaubhaft zu machen, dass er der Möwe nur habe helfen wollen. (Symbolbild)

Dies hat ein 40-jähriger Brite vor Gericht gestanden. So bekannte er sich schuldig, Pornos geschaut und masturbiert zu haben, während er die Möwe zwischen den Beinen festhielt. (Symbolbild)

Eine Möwe in England wurde 2022 Opfer von sexueller Misshandlung. (Symbolbild)

In Nordengland hat ein Mann vor Gericht ein sehr ungewöhnliches Geständnis abgelegt. Der 40-Jährige gab zu, im vergangenen Jahr in der Hafenstadt Sunderland sexuelle Handlungen über einer festgehaltenen Möwe praktiziert zu haben, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag meldete.