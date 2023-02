Sparsamer Royal: «Einer von uns» – König Charles blamiert sich mit löchrigen Socken

Dabei offenbarte sich ein kleines Loch in der schwarzen Socke an seinem rechten Fuß. Sofort waren Fotografen zur Stelle, die den Fauxpas des englischen Königs festhielten.

Der englische König Charles III. (74) tritt in der Öffentlichkeit gerne als sparsame Person auf – er hält sich von Modetrends fern und zieht es vor, altbewährte Lieblingsstücke zu tragen. Doch jetzt hat der bescheidene Monarch einiges an Gelächter auf sich gezogen, als er zusammen mit Köngisgemahlin Camilla eine historische Moschee in London besuchte, wie der englische «Telegraph» berichtet.

Ein kleines Loch in der schwarzen Socke an seinem rechten Fuß wurde sichtbar, als er seine Schuhe auszog, um dem Brauch zu entsprechen. Sofort waren Fotografen zur Stelle, die den Fauxpas des englischen Königs festhielten. Auf Twitter amüsieren sich Userinnen und User köstlich. Von einem neuen «Skandal» im Könighaus ist da die Rede. «Er ist einer von uns», meint eine andere Person.

Weiterer Tag verlief erfolgreich

