Im Packeis der Antarktis : Eines der berühmtesten Schiffswracks der Welt entdeckt

Vor hundert Jahren war der britische Polarforscher Ernest Shackleton in die Antarktis gefahren, um den Kontinent zu Fuss zu durchqueren. Doch sein Expeditionsschiff wurde vom Packeis zerdrückt und sank. Nun haben Forscher das legendäre Wrack gefunden.

Mehr als ein Jahrhundert nach seinem Untergang ist das legendäre Schiff des britischen Polarforschers Ernest Shackleton vor der Küste der Antarktis entdeckt worden. Die «Endurance» sei sehr gut erhalten im Weddellmeer in einer Tiefe von 3008 Metern gefunden worden, teilte ein Expeditionsteam unter der Leitung des britischen Meeresarchäologen Mensun Bound am Mittwoch mit. Eine Physikerin des deutschen Alfred-Wegener-Instituts (AWI) nutzte die Expedition überdies für die Erforschung des Klimawandels.

Der Fundort liegt demnach rund sechseinhalb Kilometer von der Stelle entfernt, an welcher der Dreimaster 1915 vom Packeis eingeschlossen worden und schliesslich gesunken war. Nach internationalem Recht ist das Wrack eine geschützte historische Stätte, die fotografiert, aber nicht berührt werden darf. Gegenstände von oder aus dem Schiff dürfen also nicht geborgen werden.

Bounds Expedition wurde vom Falklands Maritime Heritage Trust finanziert. Das Forschungsteam war am 5. Februar von Kapstadt aus mit dem südafrikanischen Eisbrecher «Agulhas II» in See gestochen und hatte es sich zum Ziel gesetzt, die «Endurance» vor dem Ende des Sommers auf der Südhalbkugel zu finden.