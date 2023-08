«The Blind Side»: Eines der größten Football-Märchen bröckelt gewaltig

1 / 8 Ex-Football-Star Michael Oher ist gar nicht glücklich. imago images/ZUMA Wire Der Superbowl-Sieger von 2012 verklagt seine Pflegeeltern. REUTERS Oher behauptet, die Tuohys hätten ihn nicht adoptiert, aber dafür eine Vormundschaft eingefädelt, um sich mit seiner Lebensgeschichte zu bereichern. imago stock&people

Es ist die perfekte Hollywoodstory: Ein junger Schwarzer namens Michael Oher aus dem Ghetto, dessen Mutter drogenabhängig ist und dessen Vater im Gefängnis sitzt, wird von einer weißen Familie aufgenommen, die ihm eine Footballkarriere ermöglicht und ihn so zum NFL-Star macht. So wirklich geschehen und im Film «The Blind Side» umgesetzt. Schauspielerin Sandra Bullock erhielt für die Darstellung der Pflegemutter Leigh Anne Tuohy gar einen Oscar. Doch nun bröckelt die Märchenstory gewaltig. Michael Oher selbst hat den Stein ins Rollen gebracht.

Der heute 37-Jährige verklagt seine Pflegeeltern. Der Grund: Die Tuohys hätten ihn nicht offiziell adoptiert, sondern nur seine Vormundschaft errungen. Er habe 2004 auf Anraten der Tuohys als Jugendlicher unwissentlich ein Dokument signiert, das die Tuohys bemächtigte, nach seinem 18. Lebensjahr legal alle Geschäfte in seinem Namen zu tätigen.

«Wir sind am Boden zerstört»

In Ohers Petition, die er am Montag vor einem Gericht in Tennessee einreichte, heißt es, die Pflegeeltern hätten den Ex-Footballstar belogen und als dessen Vormünder Millionen mit seiner Lebensgeschichte verdient, er selbst habe vom Geld nichts gesehen. «Die Adoption Michaels ist eine Lüge, anhand derer sich Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten des Jugendlichen bereichert haben», heißt es in der Akte. Nun will Oher die Vormundschaft der Tuohys beenden und seinen Anteil des Gewinnes, den seine Pflegeeltern angereichert haben sollen, einstreichen.

Doch weshalb gelangt der ehemalige Footballspieler der Baltimore Ravens erst jetzt mit dieser Klage an die Öffentlichkeit? Offenbar entdeckte Oher die Lüge seiner Pflegeeltern erst im Februar – und war geschockt. Und was sagen die Pflegeeltern zu den Vorwürfen? «Wir sind am Boden zerstört. Der Gedanke, dass wir mit einem unserer Kinder Geld verdienen würden, ist erschütternd. Aber wir werden Michael mit 37 genauso lieben, wie wir ihn mit 16 geliebt haben», sagt Sean Tuohy. Und der 63-Jährige fügte an, sie hätten mit dem Film nicht mehrere Hunderttausend Euro, wie von Oher behauptet, bekommen, sondern je nur umgerechnet rund 12.000 Euro, die auch Oher erhalten habe. «The Blind Side» spielte weltweit über 260 Millionen Euro ein.

Ihm passte der Film nicht

Oher war bereits bei der Veröffentlichung des Films nicht zufrieden. Er behauptet, obwohl es in dem Film um sein Leben gehe, habe sich niemand je mit ihm darüber unterhalten, weder PR-Abteilung noch Regisseur, noch Schauspieler. Und auch seine Darstellung durch Schauspieler Quinton Aaron passte Oher nicht, es sei «total daneben gewesen».