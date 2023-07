Laut «CNN»: Eines der schönsten Schlösser der Welt steht in Luxemburg

Das Schloss wurde an der Stelle einer alten römischen Festung zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert erbaut.

Das Viandener Schloss gehört laut dem US-amerikanischen Nachrichtensender CNN zu den 21 schönsten Schlösser der Welt. Für viele Luxemburger längst kein Geheimtipp mehr, hat es das Schloss erneut in die CNN-Liste geschafft. Der Artikel vom vergangenen Mai hebt die «gekonnte Mischung aus romanischer, gotischer und Renaissance-Architektur» hervor und kündigt gleichzeitig das traditionelle Mittelalterfest im August an.

«Trotz seiner geringen Größe kann das Großherzogtum Luxemburg mit vielen Burgen aufwarten und verzeichnet mehr als 50 in einem Gebiet, das kleiner ist, als die Metropolregion London», schreibt CNN auf seiner Website. «Die spektakulärste von ihnen ist die Burg von Vianden, die über der Our thront.» Das amerikanische Medium erinnert daran, dass das Schloss an der Stelle einer alten römischen Festung zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert erbaut wurde.