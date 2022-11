Meisenthal-Weihnachtskugel«Einfach und anspruchsvoll» zugleich – Luxemburger Künstler designt Sammlerstück

«Die Aufgabe mag simpel erscheinen, weil es sich um ein einfaches Produkt handelt. Aber es ist anspruchsvoll», so der Designer Nicolas Verschaeve. Er wurde dieses Jahr ausgewählt, um die berühmte Weihnachtskugel der Glashütte Meisenthal im Département Moselle zu gestalten. Sein Kunstwerk namens «Extra» erinnert in seiner Form an Glasflaschen. Der luxemburgische Künstler erklärt: «Die Glashütte Meisenthal hat Produkte des Tagesbedarfs produziert, wie etwa Flaschen, Becher, Schüsseln usw.»