Einfache Erklärung: Darum findest Du Dich auf Fotos hässlich

Sehe ich wirklich so aus? Zu Hause vor dem Spiegel fandest du dein Aussehen noch ganz passabel, auf dem wenig später entstandenen Schnappschuss sieht dein Gesicht jedoch schrecklich aus. Dieses Szenario ist sicherlich den meisten von uns schon mal passiert. Aber keine Angst: Dafür gibt es eine logische Erklärung – und alle anderen um dich herum teilen deine Meinung bestimmt nicht.

Am liebsten mag ich natürliche Fotos, die im Moment entstehen.

Am liebsten mag ich natürliche Fotos, die im Moment entstehen.

Ich mag es, mich in Szene zu setzen, und probiere gern neue Perspektiven aus.

Ich mag es, mich in Szene zu setzen, und probiere gern neue Perspektiven aus.

Ich mag es, mich in Szene zu setzen, und probiere gern neue Perspektiven aus. Ich habe meine Lieblingsposen. Am liebsten mag ich natürliche Fotos, die im Moment entstehen. Bitte nur von hinten. Ich hasse es, auf Fotos zu sein. Ich bin lieber hinter der Kamera. Etwas anderes.

Wie posierst Du am liebsten auf Fotos?

Dahinter steckt der sogenannte «Mere-Exposure»-Effekt (auf Deutsch: Effekt des bloßen Kontakts), welcher besagt, dass wir positiver auf Dinge reagieren, die wir häufiger sehen. Denn unser Gesicht ist uns viel vertrauter, wenn es uns im Spiegel entgegenblickt, als auf Fotos. Da kein Gesicht der Welt zu hundert Prozent symmetrisch ist, fallen uns auf Fotos sofort die Unstimmigkeiten ins Auge, die im Gegensatz zu unserer Spiegelversion stehen. Dieses Phänomen greift auch Tiktoker Nicolas Stemmler in einem seiner Videos auf.

Während für dich dein eigenes Ich auf Fotos also eher ungewohnt und «hässlich» ist, bevorzugen deine Freunde und Familie genau diese Version von dir selbst – da sie dich nur in dieser Form kennen und ihnen der Anblick vertraut ist.

Bevor du also das nächste Mal beim Anblick deines Fotos an dir selbst zweifelst, rufe dir die psychologische Erklärung in Erinnerung und sei du selbst vor der Kamera.