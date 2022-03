Vor Korfu : Eingeschlossene von brennender Fähre gerettet

Nachdem auf der Fähre «Olympia» ein Feuer ausgebrochen war, mussten Passagiere und Besatzungsmitglieder in Sicherheit gebracht werden. Elf Personen werden noch vermisst.

Einer Spezialeinheit des griechischen Rettungsdienstes gelang es am Abend, zwei Männer aus der brennenden Fähre «Euroferry Olympia» vor Korfu zu retten. Die beiden hatten seit dem Morgen in Kontakt mit den Hilfskräften gestanden. Der Staatssender ERT zeigte Aufnahmen von einem Hubschrauber, der Helfer abseilte und die Männer anschließend aufnahm. Am Morgen waren der griechischen Küstenwache zufolge bereits 278 Menschen – darunter ein blinder Passagier – gerettet und auf die Insel gebracht worden.