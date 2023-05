Ab Juni : Einheitliches Patentgericht wird in Luxemburg eröffnet

In Luxemburg wird das Einheitliche Patentgericht für Streitigkeiten rund um Patente in der EU seine Arbeit aufnehmen. Zur offiziellen Eröffnungsfeier haben sich zahlreiche europäische Politiker angekündigt, wie das Staatsministerium in Luxemburg am Freitag mitteilte.