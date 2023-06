Mount Everest: «Einige Anbieter töten ihre Kunden, aber sie kommen ungestraft davon»

1 / 7 Die Ersten sind bereits gestorben, bevor die Saison überhaupt richtig angefangen hatte. Die nepalesischen Bergsteiger Lakpa Rita Sherpa, Pemba Tenjing Sherpa und Dachhiri Sherpa passierten den Khumbu-Eisbruch (im Bild), als eine Eislawine niederging. AFP Der US-Arzt Jonathan Sugarman (69) starb im Camp 2. Privat Die Inderin Suzanne Leopoldina Jesus (59) starb bereits im Base Camp. Privat

Noch nie wollten so viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf den Mount Everest wie in diesem Jahr. Nepal hat über 450 Genehmigungen für die Besteigung des welthöchsten Bergs ausgestellt, wie das zuständige Tourismusministerium in der Hauptstadt Kathmandu im April mitteilte.

Mit 17 bekannten Todesfällen ist die diesjährige Saison aber auch eine der tödlichsten seit der Erstbesteigung vor 70 Jahren. Am 25. Mai starben mutmaßlich fünf Bergsteiger an einem einzigen Tag. Ein malaysischer Kletterer konnte in extremis gerettet werden, wie ein Video vor wenigen Tagen zeigte. Ein Sherpa trug den in der Todeszone des Mount Everest liegenden Verletzten rund sechs Stunden lang auf seinem Rücken und brachte ihn so in Sicherheit.

«Kombination von Fahrlässigkeit und fehlender Erfahrung»

Während in der bisher tödlichsten Saison im Jahr 2015 alle Todesfälle im Zusammenhang mit dem verheerenden Erdbeben im Himalaya standen, sind es in diesem Jahr oft Einzelfälle. Die meisten Todesursachen sind Höhenhirnödeme, also das Anschwellen des Gehirns, Krankheiten und Stürze. Seit 1992 gibt es im Durchschnitt 4,4 Todesfälle pro Jahr am Mount Everest.

Die vielen Einzelfälle sorgen für heftige Kritik in der Bergsteiger-Szene. «Einige dieser Todesfälle sind auf höhere Gewalt zurückzuführen, aber längst nicht alle. Die meisten Personen sind gestorben wegen einer Kombination von Fahrlässigkeit und fehlender Erfahrung», sagt der Fotograf Elia Saikaly gegenüber «Explorer’s Web». Die Behörden würden dem Klimawandel die Schuld geben, aber das sei Unsinn, so Saikaly.

«Einige Anbieter töten ihre Kunden und Kundinnen auf diesem Berg», sagt Saikaly weiter. «Man sollte diese Anbieter vor Gericht stellen, aber sie kommen immer wieder ungestraft davon. Sie geben einfach ihren Kunden und Kundinnen die Schuld.»

Unerfahrene Anbieter verschlimmern Lage

Der neuseeländische Bergsteiger Guy Cotter sagt, es gebe immer mehr unerfahrene Bergsteiger am Mount Everest. Hinzu komme, dass gewisse Anbieter erst seit einigen Jahren am Mount Everest agieren und ebenfalls unerfahren sind. So würden unerfahrene Bergsteiger auf unerfahrene Anbieter treffen. Er gibt zu bedenken, dass der Mount Everest trotz ausgebauter Infrastruktur beim Aufstieg weiterhin ein sehr gefährlicher Berg bleibe. Vielen sei das aber gar nicht mehr bewusst.