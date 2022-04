Luxemburg – Einige Angestellte arbeiten seit zwei Jahren von zuhause

Und viele genießen es, von zuhause arbeiten zu dürfen. Eine Rückkehr zum ursprünglichen Arbeitsplatz ist für manche nur schwer vorstellbar. So auch für Jean*, der als IT-Consultant bei der Europäischen Investitionsbank (EIB) arbeitet. Er sei weniger müde, weniger gestresst und daher «leistungsfähiger». «Es hat nämlich den Vorteil, dass ich auch außerhalb meiner normalen Arbeitsstunden für die User zur Verfügung stehe, was ich sonst nicht täte», erklärt er. Außerdem verliere er nicht drei Stunden am Tag im Verkehr und habe mehr Zeit für seine Familie. «Die Distanz zu den Arbeitskollegen ist dadurch zwar etwas größer geworden, aber die Vorteile überwiegen», sagt Jean.

«Im Homeoffice arbeiten ist ein Traum!»

«Ich möchte nicht mehr ins Büro zurück. Im Homeoffice arbeiten ist ein Traum!», sagt die Büroangestellte Patricia. Sie habe viel an Lebensqualität gewonnen, verbringe weniger Zeit im Verkehr und im Stau. «Ich kann mich bei der Arbeit besser konzentrieren und bin für meine Arbeitskollegen jederzeit erreichbar. An unserer Beziehung hat sich nichts geändert – es gibt nur weniger Klatsch, was eigentlich nicht schlecht ist», sagt sie. Sie habe zwar geplant, in zwei Jahren in den Vorruhestand zu gehen. Doch nun könne Patricia sich gut vorstellen, bis mindestens 60 weiterzuarbeiten – «natürlich im Homeoffice».