Ministerium für Mobilität – «Einige Bäume wurden nicht vorschriftsmäßig gepflanzt»

In Luxemburg werden immer wieder neue Bäume am Straßenrand gepflanzt.

Die Nationale Vereinigung der Verkehrsopfer (AVR) und die Sécurité routière haben sich Anfang der Woche in einem offenen Brief an die Ministerien für Mobilität und Umwelt gewandt. Der Anlass war der Unfall am Sonntag, bei dem eine 50-jährige Frau auf dem CR 102 zwischen Kehlen und Keispelt ums Leben gekommen ist. Das Auto, in dem sie saß, ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum am Straßenrand geprallt.