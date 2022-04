Corona in Luxemburg : Einige Impfzentren schließen – Impfbus nimmt wieder Fahrt auf

LUXEMBURG - Zwei Impfzentren und die «Pop-ups» stellen ihre Tätigkeit ein. Stattdessen wird der Impfbus wieder verstärkt eingesetzt.

Weil sich immer weniger Personen in Luxemburg gegen das Coronavirus impfen lassen, stellen die Impfzentren in Esch-Belval und Ettelbrück ihre Tätigkeit ab dem morgigen Samstag, 13 Uhr, ein. Das teilt das Gesundheitsministerium mit. Ebenso werden die «Pop-ups» in den Einkaufszentren geschlossen.

Ärzte und Apotheken und andere Stellen, die weiterhin die Corona-Impfstoffe verabreichen, können über die Website impfen.lu abgerufen werden. Gleichzeitig wird der Impfbus ab Dienstag, 19. April, wieder verstärkt eingesetzt. Er steht am Dienstag, von 12 bis 18 Uhr, am P+R Bouillon, am Mittwoch, von 12 bis 16 Uhr, am Shopping-Center Belle-Étoile in Bartringen und am Donnerstag, von 12 bis 16 Uhr, an der Cloche d'Or. Weitere Orte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.