Einige Neuheiten: Mit diesen Highlights locken Luxemburgs Weihnachtsmärkte

Luxemburg-Stadt

Esch/Alzette

Für den Weihnachtsmarkt, der vom 17. November bis 22. Dezember stattfindet, gelten die gleichen Maßnahmen wie im vergangenen Jahr. «Insbesondere achten wir darauf, das Licht erst anzuschalten, wenn es dunkel wird, und es wieder auszuschalten, sobald der Markt schließt», erklärt einer der Organisatoren. Der Escher Krëschtmoart ist täglich geöffnet, von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, an Freitagen und Samstagen bis 22 Uhr.

Differdingen

In Differdingen, einer der «100 Netto-Null-Städte der Europäischen Union», kehrt die im vergangenen Jahr installierte Kunsteisbahn zurück. «Um Energie einzusparen, werden die bisher zwischen den Ständen installierten Gasheizungen nicht wieder eingesetzt», erklärt Pascale Lorang von der Abteilung Festivitäten. Der Weihnachtsmarkt findet vom 1. bis 21. Dezember statt. Nach der Eröffnung um 18.30 Uhr ist der Markt sonntags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie freitags und samstags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Montags und dienstags bleibt er geschlossen.

Remich

Auch in Remich gibt's eine Neuauflage für die im Vorjahr installierte Kunsteisbahn. «Dadurch können wir Energie einsparen», betont Carole Sitz, Leiterin der Marketing- und Tourismusabteilung der Stadt Remich. Die auf der Place Dr. F. Kons installierte 300 Quadratmeter große Eisbahn stammt von einem Schweizer Anbieter. Sie ist vom 1. Dezember bis 29. Februar geöffnet – fast zwei Monate mehr als im vergangenen Jahr. Die Weihnachtsbeleuchtung wurde 2022 komplett auf LED umgestellt und auf dem Weihnachtsmarkt wird es noch mehr Stände geben als im vergangenen Winter.

Mamer

Die Winter Moments werden am 1. Dezember eröffnet, die Kunsteisbahn wird wegen Misserfolgs ersetzt. «Eine echte Eisbahn ist viel benutzerfreundlicher», stellt Stadtrat Ed Buchette fest und fügt hinzu, dass «die Investitionen der Gemeinde in den Umweltschutz erhöht wurden und dank modernster Technologie der Energiebedarf der Eisbahn so gering wie möglich sein wird.» Die 2021 mit Schneekanonen betriebene und umstrittene Skipiste wird es wie im Vorjahr nicht wieder geben.