Luxemburg: Einige Sekundarschüler drohen im September ohne Einschreibung dazustehen

Die Nachricht, keinen Platz im Fach der Wahl zu bekommen, kann schockieren. Daher ist es wichtig, einen Plan B oder sogar C zu haben.

Chrystelle war «ratlos und wütend», als sie vor einigen Tagen die Nachricht bekam, dass ihr Sohn keinen Platz für seine Ausbildung im Bereich Verwaltung und Handel bekäme. Die Angst machte sich breit, dass der Jugendliche im September ohne Sekundarschuleinschreibung da stehe, da seine bisherige Schule die gewünschte Klasse nicht anbietet. Die besorgte Mutter wand sich in ihrer Not an L'essentiel.