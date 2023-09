Einigung erreicht: Cargolux-Streikende machen dem Streik ein Ende

LUXEMBURG – Gewerkschaften und Unternehmensleitung haben sich am Samstagabend geeinigt. Der am Donnerstag begonnene Streik des Personals ist damit beendet.

Die Gewerkschaften erreichten eine Lohnerhöhung von fünf Prüzent über vier Jahre. Editpress

Am Samstagabend haben LCGB, OGBL und Cargolux in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben, dass in dem lange andauernden Konflikt eine Einigung erzielt worden sei. Die Gewerkschaften hatten eine Lohnerhöhung von sechs Prozent über vier Jahre gefordert, während die Unternehmensleitung eine Erhöhung von fünf Prozent über fünf Jahre angeboten hatte. Die beiden Streitparteien einigten sich schließlich auf eine Lohnerhöhung von fünf Prozent über vier Jahre (zwischen dem 1. September 2023 und dem 31. August 2027).

«Der Streik wird mit sofortiger Wirkung beendet und alle Streikenden werden an ihre Arbeitsplätze zurückkehren», heißt es in der Erklärung. Der Streik war am Donnerstag nach mehr als 30 Verhandlungssitzungen ohne Fortschritte ausgerufen worden.

An den Verhandlungen nahmen die Unternehmensleitung sowie die Vorsitzenden von LCGB und OGBL teil. «Damit ist der Weg frei für einen intensiveren sozialen Dialog zwischen Cargolux und den Gewerkschaften, bei dem die Forderungen aller Parteien berücksichtigt werden. Cargolux bleibt eine tragende Säule des Logistiksektors in Luxemburg und alle Parteien engagieren sich dafür, dass dies auch in Zukunft so bleibt», heißt es abschließend.