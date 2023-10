Einkaufs-Psychologie: Darum läufst Du im Supermarkt gegen den Uhrzeigersinn

So geht man in den meisten Supermärkten gegen den Uhrzeigersinn. Man betritt also den Laden und wird immer nach links durch die Regale geführt. Warum das so ist? Dafür gibts einen einfachen Grund: Laut Einkaufspsychologie gehst du dadurch etwas langsamer, was wiederum die Chancen erhöht, dass man Produkte entdeckt, die gar nicht auf dem Einkaufszettel stehen – und man am Ende mehr einkauft als geplant. Außerdem soll es sich für die meisten Menschen «richtiger» anfühlen, im Supermarkt in diese Richtung zu gehen. «Menschen bevorzugen den Lauf gegen den Uhrzeigersinn, dabei ist die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet», sagt Claudia Horbert, Leiterin Forschungsbereich Ladenplanung beim EHI Retail Institute gegenüber der «Frankfurter Allgemeine Zeitung».