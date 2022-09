Ludovic und Thomas: Einmal quer durchs Großherzogtum – zu Fuß und mit Kompass

Die wanderlustigen Freunde Ludovic und Thomas erreichten nach fast 20 Stunden ihr Ziel Esch an der Alzette.

Bei einem Treffen auf der Schmëtt fassen die beiden Freunde Ludovic und Thomas mehr oder weniger aus einer Laune heraus den Entschluss, ein Bier ins etwa 100 Kilometer entfernte Esch an der Alzette trinken zu «gehen». Als wäre dieser Fußmarsch allein nicht schon herausfordernd, machen sich der 32-jährige Ludovic und sein ein Jahr älterer Kumpel die Reise ohne GPS-System oder Karte, sondern lediglich mit einem Kompass auf den Weg.

Das Video von dieser Reise haben die beiden Freunde kürzlich auf Youtube veröffentlicht. Die beiden Männer kennen sich schon seit vielen Jahren, haben beide in den Alpen gewohnt und schon einige gemeinsame Trekkingreisen gemeistert. Besonders in ihrer Erinnerung blieb ihre Reise durch Island, sagen sie selbst, doch dieses Jahr wollten sie sich einer ganz neuen Herausforderung stellen. Seit fünf Jahren leben die beiden in Luxemburg und kannten bis zu der Reise lediglich die typischen Touristenspots, wie sie im Interview mit L'essentiel erzählen.