LUXEMBURG – 35 Jugendliche haben am Donnerstag am Findel eine einmalige Erfahrung gemacht: In Begleitung des Wirtschaftsministers durften sie sich bei einem Parabelflug wie im Weltraum fühlen.

Einmaliges Erlebnis : «Wir haben Moon Walk in der Schwerelosigkeit gemacht»

35 junge Schüler aus Luxemburg griffen am heutigen Donnerstag sprichwörtlich nach den Sternen, als die Luxembourg Space Agency zur einmaligen Chance geladen hatte: der Teilnahme an einem Parabelflug am Findel, der Schwerelosigkeit herstellt. Wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt, wurden sie von niemand Geringerem in Empfang genommen als Großherzog Henri. Eine großartige Erfahrung für die Absolventen einer mehrere Monate dauernden Selektion.

Kaum eine Viertelstunde nach der Landung schilderte uns «Jung-Astronaut» Raphaël Harnois seine Eindrücke. Der 13-jährige Schüler des Lycée Vauban bezeichnete den Flug als «etwas, was man einmal im Leben machen muss.»

Besonders liebte er das Gefühl ohne große Anstrengung im Raum schweben zu können, bis an die Decke. Trotz leichter Krankheit wird er den Flug so schnell nicht vergessen und hat einen Entschluss: «Später Astronaut zu werden, das ist immer noch mein Traum!» Seine Mutter Céline schwärmte fast genauso wie ihr Sohn und freute sich über den «guten Stress» des Erlebnisses: Der mehr als sechsmonatige und anspruchsvolle Auswahlprozess hatte sich in jedem Fall gelohnt.

«Als ich am Morgen meinen Overall angezogen habe, war ich ein bisschen nervös» Franz Fayot

Neben dem Großherzog gab es weiteren hohen Besuch: Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) ließ es sich nicht nehmen, selbst mitzufliegen. Zunächst sei er etwas nervös gewesen, «aber als es dann losging, war es absolut magisch.»

Einen Tipp für angehende Passagiere eines Parabelfluges hatte er auch parat. Im Stadium des hohen Drucks – also wenn das Flugzeug schnell wieder an Höhe gewinnt und sich der Druck auf 1,8 G steigert – sollte man auf keinen Fall den Kopf bewegen – «wegen des Risikos, dass einem schlecht wird». Bei den Schülern verspürte der Minister ein hohes Maß an Energie und ist sich sicher, bei der Geburt neuer «Botschafter Luxemburgs» dabei gewesen zu sein.

Léonore tanzte schwerelos den Moon Walk

Léonore, eine 14-jährige Schülerin in Sainte-Sophie nahm sich als «schwebenden Körper ohne Gewicht» wahr. Besonders der Start der Schwerelosigkeit hatte es vielen Jugendlichen angetan und die Jubelschreie waren groß. «Wir haben den Moon Walk gemacht und null G ist einfach unbeschreiblich! Am Anfang habe ich Pirouetten gedreht und bei der 14. Parabel wurde es dann schwieriger.» Einige der Schüler sollen zu dem Zeitpunkt bereits wieder Platz genommen haben und nicht wenigen davon war auch flau im Magen.

Wenn Léonores Mutter die letzten beiden Tage Revue passieren lässt, denkt sie in erster Linie an «schlaflose Nächte, Aufregung, Herzklopfen, Tränen in den Augen und eine Fülle von Emotionen.» Der Vater der Schülerin hingegen gab zu, ein wenig neidisch zu sein – er wäre selbst gerne mitgeflogen – nicht aber ohne den Stolz zu betonen, den er für seine Tochter empfinde, die die «Herausforderung mit Bravour gemeistert» habe.

Ein Sahnehäubchen gab es für alle Teilnehmer dann noch zum Schluss. Das Trainingszentrum der Europäischen Weltraumorganisation lud die 35 Jugendlichen nach Köln ein.