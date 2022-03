Gute-Nacht-Playlist : Einnicken zum Rumpeln einer Waschmaschine

Bei den Easyhotels setzt man auf eine neuartige Einschlafhilfe: Gäste sollen von Haushaltgeräuschen in süße Träume gewiegt werden.

Welches Geräusch stellen Sie sich vor, wenn Sie an etwas Beruhigendes denken? Meeresrauschen vielleicht? Einen plätschernden Bergbach? Oder zirpende Grillen? Nun, bei der britischen Budget-Hotelkette Easyhotel setzt man auf andere Einschlafhilfen: das Surren einerAbwaschmaschine, das Rumpeln eines Wäschetrockners oder das Gluckern einer Heizung. In den Dependancen in Glasgow, Newcastle und Croydon wird die neue Gute-Nacht-Playlist getestet. Gäste erhalten beim Check-in den entsprechenden Link.