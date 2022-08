Ukraine-Krieg : Einreise-Erschwernis für Russen zeichnet sich in EU ab

Die Europäische Union will die Einreise russischer Staatsbürger nach Diplomatenangaben erschweren. Ein kompletter Visa-Bann konnte sich besonders durch Deutschland und Frankreich nicht durchsetzen, da diese russische Studierende und Kreml-Kritiker nicht abweisen wollen.

Eine Beamtin der Bundespolizei am Flughafen kontrolliert eine Reisende aus Sankt Petersburg (Russland).

Für einen umfassenden Visa-Bann gab es bei den in Prag tagenden Außenministern der 27 Mitgliedstaaten aber keine Zustimmung, wie EU-Vertreter am Mittwoch am Rande der informellen Beratungen bestätigten. Als Minimalkompromiss zeichnete sich die Aufkündigung des Visaerleichterungs-Abkommens der EU mit Russland von 2007 ab. Damit könnten Visaanträge teurer und langwieriger werden.