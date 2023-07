Niederlande: Einrichtung betreute Täter des tödlichen Angriffs

Nach der Stichattacke in einem Diakonie-Zentrum im niederländischen Leiden mit einem Toten und zwei Verletzten haben Einwohner am Sonntagabend in der zentralen Kirche der Opfer gedacht. Wie das Diakonie-Zentrum am Wochenende mitteilte, handelt es sich bei dem Täter um einen Mann, der von einer Sozialeinrichtung des Zentrums betreut wurde. Dieser habe am Freitagmorgen nicht nur die drei Mitarbeiter angegriffen, sondern in einem Gewaltausbruch auch die Inneneinrichtung schwer beschädigt, sagte die leitende Pfarrerin des Diakonie-Zentrums De Bakkerij.