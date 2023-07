Manuel Cardoso: Eines der einstmals größten Bauunternehmen Luxemburgs meldet Konkurs an

Für die 120 Mitarbeiter des Bauunternehmens zeichnet sich eine ungewisse Zukunft ab. Cardoso.lu

43 Jahre lang war es im Geschäft, nun meldet das Bauunternehmen – einst eines der größten in Luxemburg – Konkurs an. Die Beschäftigten der Firma Manuel Cardoso hätten am Montagmorgen ein entsprechendes Schreiben erhalten, wie auch die Gewerkschaft LCGB bestätigt.

Offiziell könne die Nachricht womöglich Dienstag oder kommende Woche verkündet werden, erklärt der stellvertretende LCGB-Generalsekretär, Christophe Knebeler. «Die Firma hatte zu Beginn des Jahres noch 220 Beschäftigte, aufgrund von Lohnverzögerungen sind einige bereits gegangen», so die Arbeitervertretung. Nun zähle die offenbar insolvente Firma nur noch 120 Mitarbeiter.

Arbeiter bald in Kollektivurlaub

Der Zeitpunkt dieser Ankündigung streut zusätzlich Salz in die Wunde, denn kommenden Donnerstag steht der Kollektivurlaub für die Arbeiter an. Viele werden somit nicht vor Ort sein, wenn der Konkurs öffentlich bekannt gegeben wird. Die Gewerkschaften erklären indes, den Betroffenen zur Seite zu stehen: «Wir haben Kontakt zu Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Aufgrund des Arbeitskräftemangels stehen die Chance gut für eine Wiederaufnahme der Beschäftigung in einem anderen Unternehmen.»

Problematischer könne es allerdings für Beschäftigte in fortgeschrittenem Alter oder mit gesundheitlichen Einschränkungen werden. Für den morgigen Dienstag ist ein weiteres Informationstreffen mit den Gewerkschaften angesetzt.

Lohnrückstände und verspätete Prämienzahlungen

Auch andere Unternehmen in der Branche haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, das zeigt auch der verlangsamte Bauprozess, «insbesondere im Bereich Wohnungsbau». Die Signale, die einigen Firmen senden, ließen Besorgniserregendes vermuten. Gemeint sind damit Lohnrückstände und überfälligen Prämien, wie es von der Gewerkschaft heißt. Derzeit gebe es viele Menschen mit beruflichen Zukunftsängsten. Seit der Corona-Pandamie habe die Arbeitervertretung vermehrt das Abwandern von Angestellten der Baubrache in andere Bereiche registrieren können, so wie eine Tendenz «zur Rückkehr in die Heimat», wie beispielsweise nach Portugal.