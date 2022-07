Gefahr für Biodiversität : Einstufung von Katzen als «invasive Art» wird in Polen zum Aufreger

Die wissenschaftliche Definition von Hauskatzen als «fremde invasive Art» hat in Polen eine emotionsgeladene Diskussion ausgelöst. Der von der Akademie der Wissenschaften vorgenommene Eintrag in eine ihrer Datenbanken weist auch auf den Schaden hin, den Stubentiger auf Freigang der Vogelwelt und anderen Tieren zufügen.

Fremde Art in Europa

In der Datenbank sind 1786 Arten verzeichnet, aber erst Eintrag 1787 brachte Gemüter in einem Land in Wallung, in dem es auch Friedhöfe für Katzen gibt. In einer Fernsehdiskussion vor wenigen Tagen wies Dorota Suminska, Autorin des Buchs «Die glückliche Katze» auf andere Ursachen für eine schwindende Biodiversität hin, etwa Umweltverschmutzung und Fassaden, die für Vögel eine tödliche Gefahr sein können, sowie der Mensch selbst. Katzen werde unfair die Schuld zugeschoben.