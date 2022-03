Europa League : Eintracht Frankfurt hofft auf nächste Europa-Party

Spiele in der Europa League sind für Eintracht Frankfurt immer Festtage. Gegen Betis Sevilla wollen die Hessen vor heimischer Kulisse das Weiterkommen perfekt machen und ihre Europa-Reise verlängern.

Eintracht Frankfurt will nach drei Pflichtspielsiegen in Serie auf der Erfolgswelle bleiben und wie 2019 ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Im Rückspiel des Achtelfinales gegen Betis Sevilla hofft der hessische Fußball-Bundesligist an diesem Donnerstag (21 Uhr) gemeinsam mit den zugelassenen 25 000 Fans auf die nächste Europa-Party. «Das ist ein Highlight für jeden Spieler», sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner.