Eintracht Frankfurt : Eintracht-Präsident Fischer schlägt Party am Buckingham Palast vor

Eintracht Frankfurts Vereinspräsident Peter Fischer will sich nach dem Partytag von Barcelona auch in London ordentlich bemerkbar machen.

Der Vereinspräsident Eintracht Frankfurts, Peter Fischer, ruft die Frankfurter Fans auf auch in London für ordentlich Stimmung zu sorgen. In Barcelona kam rund 30.000 Eintracht Fans zum Spiel.

Vor dem Europa-League-Halbfinale bei West Ham United am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) kündigte Fischer in der «Bild-Zeitung» an: «Das lasse ich mir nicht nehmen, egal wo wir in Europa spielen. Ich weiß zwar noch nicht, an welchem Platz – es gibt ja einige in London. Warum nicht vorm Buckingham Palast? Da ist momentan nicht viel los.»