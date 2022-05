Europa League Finale : Eintracht will sich Traum vom Europa-Triumph erfüllen

Eintracht Frankfurt steht vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte. Im Finale der Europa League soll gegen die Glasgow Rangers der Pott her.

In der südspanischen Hitze will Eintracht Frankfurt kühlen Kopf bewahren und 42 Jahre nach dem Triumph im Uefa-Pokal den zweiten internationalen Titel in der Vereinsgeschichte gewinnen. «Ich will aus diesem Pokal saufen», rief Eintracht-Präsident Peter Fischer in der Nacht zum Mittwoch den Gästen beim stilvollen Empfang des Fußball-Bundesligisten in einer Hacienda am Stadtrand von Sevilla zu. «Ein Europapokal-Sieg ist tausendmal besser als Sex. Weil diese Pokale gibt es verdammt, verdammt selten.»