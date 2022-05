Umfrage in Luxemburg: Einwohner betrachten EU-Beitritt der Ukraine zurückhaltend

Der russische Krieg in der Ukraine berührt die Europäer und die Einwohner Luxemburgs, wenn man den Ergebnissen einer Eurobarometer-Umfrage glaubt, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. 87 Prozent der befragten Einwohner Luxemburgs gaben demnach an, dass sie Sympathie für die Ukrainer empfinden (89 Prozent der EU-Bürger), 79 Prozent seien persönlich über den Krieg beunruhigt (EU: 81 Prozent). Doch bei der Frage, ob die Ukraine als Mitglied der «europäischen Familie» betrachtet wird, scheinen die Einwohner Luxemburgs gespalten. Nur 58 Prozent der Befragten bejahten dies – gegenüber 71 Prozent der Befragten in der EU.

52 Prozent der Luxemburger (EU: 56 Prozent) sind der Meinung, dass die Ukraine der EU beitreten sollte, sobald das Land dazu bereit ist. Damit gehört Luxemburg zu den drei Ländern mit der geringsten Zustimmung, nur Bulgarien (51 Prozent) und Ungarn (48 Prozent) sind noch weniger begeistert von dieser Idee. Unsere Nachbarn Frankreich (56 Prozent), Belgien (59 Prozent) und Deutschland (61 Prozent) sind allesamt eher für einen Beitritt.

Finanzielle Unterstützung ja, Waffenlieferung eher weniger

In Luxemburg scheint demnach auch der Anteil der Befragten relativ klein (66 Prozent), die davon ausgehen, dass Russland verantwortlich für die derzeitige «Situation» in der Ukraine sei. EU-weit liegt der Schnitt hier bei 78 Prozent der Befragten. In Finnland wird dies Ansicht von 90 Prozent der Befragten geteilt. Das skandinavische Land grenzt an Russland. Zudem sind die Einwohner beunruhigt, weil der finnische Luftraum seit Beginn des Krieges bereits mehrfach verletzt wurde.

Infolgedessen ist auch die Bewertung der europäischen Antworten auf die russische Aggression in der Ukraine unterschiedlich. Der Großteil der Befragten in Luxemburg (79 Prozent) und in Europa insgesamt (80 Prozent) befürworten die finanzielle Unterstützung für die Ukraine. In Portugal, Finnland und Malta ist der Anteil derer noch größer (92 Prozent). Die Sanktionen gegen Russland werden von 73 Prozent der befragten Einwohner Luxemburgs befürwortet (EU: 80 Prozent) – in Portugal liegt die Zahl der Befürworter bei 93 Prozent. Bei den Sanktionen gegen russische Oligarchen liegt die Zustimmung in Luxemburg mit 67 Prozent niedriger als im EU-Durchschnitt (79 Prozent).

Die Finanzierung und Lieferung von Waffen an die Ukraine befürworten 62 Prozent der Befragten in Luxemburg (EU: 67 Prozent). Die Zahl der Befragten, die die Finanzierung und Lieferung von Waffen an die Ukraine befürworten, steigt in den EU-Ländern, die befürchten, als nächstes auf der Liste des Kreml zu stehen, deutlich an – wie etwa Finnland (90 Prozent), Estland (87 Prozent), Polen (86 Prozent) oder Litauen (84 Prozent).