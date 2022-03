Budget-Bericht : Einwohner-Boom setzt Staatsfinanzen zu

LUXEMBURG - Luxemburg ist Europas Budget-Musterschüler – doch der ausgeglichene Staatshaushalt könnte auf lange Sicht in Gefahr geraten. Schuld sind zwei Trends.

Im Großherzogtum tummeln sich bis 2046 mehr als eine Million Einwohner. Das Staatsbudget stellt das vor Probleme. 20080901 ar Luxembourg Braderie

Premiere für die neuen Budget-Kontrollwächter: Der unabhängige «Conseil national des finances publiques» (CNFP) hat am Dienstag seine erste Begutachtung des Staatshaushalts für die Jahre 2015-2019 vorgestellt. Das Fazit fällt gemischt aus. Zwar sollen die öffentlichen Verwaltungen in diesem Jahr einen Überschuss von 0,1 Prozent erzielen – und der Trend soll auch bis 2019 weitergehen: Die Staatskasse soll jährlich durch ein Budgetplus von 0,7 und 0,9 Prozent anwachsen. Danach könnte sich die Situation allerdings wieder verschlechtern, wenn die Entwicklung der öffentlichen Ausgaben so weitergeht wie bisher.

Der CNFP merkt an, dass die staatlichen Ausgaben «trotz des Zukunftspakts» im Jahr 2015 um 3,2 Prozent ansteigen werden – der Wert liegt damit höher als der Referenzsatz, der durch EU-Regeln vorgegeben wird. Innerhalb von fünf Jahren wird die öffentliche Verschuldung von 10,92 Milliarden Euro (2014) auf 13,70 Milliarden Euro (2019) anwachsen – das ist ein Plus von 25 Prozent. Dennoch bleibt die Schuldenquote in Luxemburg für europäische Verhältnisse mit 24 Prozent äußerst niedrig. Vorgeschrieben sind hier 60 Prozent, die Regierung hat sich selbst eine Quote von unter 30 Prozent auferlegt.

Bevölkerung wächst bis 2060 um das Doppelte

«Die Schuldenbremse sollte auf kurze Sicht eingehalten werden können», heißt es in einem Communiqué des CNFP. «Mittel- bis langfristig ist die Einhaltung der Budgetregeln aufgrund der weiterhin anwachsenden öffentlichen Ausgaben und der Anfälligkeit gewisser Einnahmequellen nicht gewährleistet.» Die öffentlichen Verwaltungen werden das mittelfristige Ziel im Jahr 2019 nicht erreichen, heißt es weiter in dem Bericht. Der Staat müsse daher vor Ende des Berichtszeitraums 2015-2019 weitere Maßnahmen eingreifen, um den Haushalt nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.

Aber es sind vor allem zwei gravierende Tendenzen, die den Staatshaushalt vor erhebliche Probleme stellen werden: Die Überalterung und das gleichzeitige Wachstum der Gesellschaft. 2046 soll die Ein-Millionen-Einwohner-Marke fallen, 2060 sollen bereits 1,1 Millionen Menschen in Luxemburg leben – also mehr als doppelt so viele wie heute.

«Über einen längeren Zeitraum gesehen könnten die staatlichen Ausgaben in Zusammenhang mit der Überalterung der Gesellschaft ein potenzielles Ungleichgewicht in den öffentlichen Finanzen zur Folge haben, das vorausschauend berücksichtigt, wenn nicht sogar mittels eines generationsübergreifenden Ansatzes aktiv bekämpft werden muss», so die Budget-Wächter in ihrer Begutachtung.

(MC/L'essentiel)

Was macht der CNFP? Der CNFP ist eine unabhängige Institution, die für die Kontrolle des Staatshalts verantwortlich ist und die Regierung auf mögliche notwendige Budgetmaßnahmen aufmerksam machen soll. Ins Leben gerufen wurde der Rat durch einen Chamber-Beschluss im Juli 2014. Das Gesetzesprojekt, das aufgrund verschiedener europäischer Verträge zustande kam, sah unter anderem die Einrichtung einer Schuldenbremse und die Festlegung eines mittelfristigen Budgetziels vor.