Luxemburg – Einwohner von Bous und Waldbredimus befürworten Fusion

Die 1600 Wähler der Gemeinden Bous und Waldbredimus waren am Sonntag zu den Urnen gerufen, um über die Fusion der beiden Gemeinden abzustimmen. Das «Ja zur Fusion» erhielt 57 Prozent der Stimmen in Bous und 75 Prozent in Waldbredimus. «Wir sind sehr zufrieden mit diesem Ergebnis», sagte der Bürgermeister von Waldbredimus, Thomas Wolter, gegenüber L'essentiel. Die Fusion soll im September 2023, nach den nächsten Kommunalwahlen, wirksam werden.