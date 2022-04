Flughafen Dublin : Einzelne Person reicht 12.272 Lärmbeschwerden innerhalb eines Jahres ein

Eine einzelne Person war 2021 für neun von zehn Lärmklagen am Flughafen Dublin verantwortlich. Die Person reichte damit circa 34 Beschwerden täglich ein, obwohl die Anzahl der Flüge wegen der Corona-Pandemie noch immer reduziert ist.

Bei der Dublin Airport Authority, welche die Flughäfen in Dublin und Cork in Irland betreibt, gingen im Jahr 2021 gesamthaft 13.569 Lärmbeschwerden ein. Allerdings wären es nur 1296 gewesen, wenn man die Klagen einer einzelnen Person herausrechnet, wie der irische « Independent » berichtet.

34 Klagen täglich trotz Corona-Pandemie

Die meisten Beschwerden werden von Anwohnerinnen und Anwohnern eingereicht, die in der Nähe des Dubliner Flughafens und in der Flugschneise von Flugzeugen leben. Am häufigsten beziehen sie sich auf den Lärm von Flugzeugen, die den Flughafen Dublin nachts anfliegen. Das Lärm- und Flugspurüberwachungssystem der DAA verfügt über sieben Lärmmessstellen im Norden Dublins. Die Daten zeigen, dass im vergangenen Jahr etwa 97 Prozent der kommerziellen Flüge, die den Flughafen Dublin anflogen, die festgelegten Flugwege beim An- und Abflug einhielten.