Australien: Ekel vor Spinnen? Dieser Anblick wird dir die Haare zu Berge stehen lassen

In einem Nistkasten wurde eine ganze Kolonie der riesigen Gliederfüßer entdeckt.

Auf dem Bild ist eine große Gruppe von Riesenkrabbenspinnen zu sehen, die in einen Nistkasten für Opossums eingedrungen sind, obwohl sie sich normalerweise in Bäumen aufhalten. Die Spinnen, die zur Familie der Echten Webspinnen gehören, können bis zu 30 Zentimeter groß werden. Die Krabbeltiere wurden von «Bush Heritage Australia» entdeckt, nachdem Naturschützer den Deckel des Nistkastens eines Opossums geöffnet hatten.

Mann beschreibt Begegnung mit Spinne

Angela Sanders von «Bush Heritage Australia» erklärte gegenüber «The Sun»: «Die Opossums haben sich schnell in den Nistkästen niedergelassen, die wir im wiederhergestellten Lebensraum aufgestellt haben. Was wir jedoch nicht erwartet hatten, waren die großen Kolonien der Spinnen, die ebenfalls dort eingezogen sind.» Die Aufnahmen seien bereits 2019 entstanden, jedoch erst in jüngerer Zeit viral gegangen.