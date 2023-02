Super-Bowl-Auftritt: «Ekelhaft» – Rihannas Griff in den Schritt sorgt für Empörung

Rihanna sorgt mit ihrer Geste für Aufsehen. Youtube/NFL

Mit ihrem bauschigen, knallroten Anzug mit einem engen, gummiartigen Top darunter, das ein vermeintliches Bäuchlein abzeichnete, sorgte Popstar Rihanna bei ihrem Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls in Glendale für Schwangerschaftsspekulationen. Später bestätigten laut US-Medienberichten ihre Vertreter die News: Die 34-Jährige erwartet neun Monate nach ihrem ersten Sohn erneut ein Kind. Rihanna ist damit die erste schwangere Frau, die bei einer Halbzeitshow des Superbowls performt.

Nicht nur die über 70.000 Fans im Stadion – darunter Prominente wie Adele (34), Jay-Z (53) mit Tochter Ive Blue (11) und Billie Eilish (21) – jubelten über die Enthüllung, auch ihre Fans in den sozialen Medien feiern und sendeten der Sängerin ihre Glückwünsche. Andere wiederum erinnerte Rihannas Show an Kanye West (45) und kritisierten ihre Choreografie. Hier sind alle Reaktionen auf die Halbzeitshow des 57. Super Bowls.

Reaktionen auf die Babynews

Moderatorin Ellen DeGeneres (65) war es nach der Performance von Rihanna egal, wer den Super Bowl gewinnt. Zur Vollständigkeit: Die Kansas City Chiefs siegten gegen die Philadelphia Eagles mit 38:35. Für sie war es die «beste Superbowl-Performance aller Zeiten. Musik toll. Looks toll. Ich liebe sie».

«Verdammt! Jetzt weiß ich, warum die Leute ihn ASAP nennen», scherzte der US-Komiker Michael Che (39) auf Instagram. Damit ist Rihannas Lebensgefährte und Kindsvater, Rapper ASAP Rocky (34), gemeint, dessen Name «As soon as possible» (zu deutsch: so bald wie möglich) bedeutet. Che spielt auf die neun Monate an, die zwischen der Geburt ihres ersten Kindes und der Verkündung der Schwangerschaft liegen.

Ein weiterer User schreibt zu einem GIF von Rihannas Tänzern: «ASAP Rockys Spermien».

ASAP Rocky selbst war ebenfalls unter den Zuschauenden und feuerte Rihanna an.

Rapperin Cardi B (30) kam «noch genau rechtzeitig» ins Stadion, wie sie in ihrer Instagram-Story verkündet. Mit ihrem Ehemann Offset (31) sah sie ihrer Kollegin von der VIP-Tribüne aus zu.

Schauspielerin Zendaya (26) zeigt sich völlig überwältigt vom Auftritt von Rihanna.

Musikerin und einstige Halftimeshow-Performerin Katy Perry (38) schickt ihre «ganze Liebe».

Überraschend kommt die Nachricht von Chris Brown (33). Der Ex-Freund von Rihanna schrieb auf violettem Hintergrund «Go Girl» in seiner Instagram-Story.

Zwei Twitternutzerinnen zeigen, wie sich Rihannas Baby während der Performance gefühlt haben muss.

Reaktionen auf die Show

Auf Twitter gehen einige Spekulationen umher, dass der in Verruf geratene Rapper Kanye West (45) bei der Halbzeitshow Regie geführt haben könnte.

Währenddessen fand Ex-US-Präsident Donald Trump (76) keine lobenden Worte. Er attackierte die Musikerin aufs schärfste. «Rihanna hat ohne Frage die schlechteste Halftimeshow in der Super-Bowl-Geschichte abgeliefert», twittert der Politiker.

Reaktionen auf Rihannas Geste

Doch nicht nur ihr Babybauch gab bei den Zuschauenden zu reden, sondern auch ihre Choreografie. Bei einer Tanzbewegung griff sich Rihanna in ihren Schritt, bevor sie an ihrer Hand und ihren Fingern roch. Für einige Amerikanerinnen und Amerikaner zu viel. «Vermutlich bin ich die einzige Person auf Twitter, die Rihannas Halbzeitshow schlimm fand? Warum berührt sie in einer Show, bei der Kinder zusehen, ihren Schritt?», ärgert sich die amerikanische, konservative, politische Kommentatorin.

Ein Fan kommentierte: «Im Großen und Ganzen war die Show toll. Es gab ein oder zwei Stellen, an denen wir die Augen unserer Kinder bedecken mussten, aber es war meistens sehr cool.» «Rihanna, großartige Show und Produktion. Ich habe es genossen, aber es hätte weniger Griffe in den Schritt vertragen können, meine Eltern sahen zu, Ri!», twittert ein andere User.

Weiter heißt es: «Ich fand das Reiben im Schritt von Rihanna besonders abstoßend. Völlig unnötig» oder «Ekelhaft. Warum hat sie sich in den Schritt gegriffen und dann daran gerochen? Schreckliche Show für unsere Kinder!» Ein Twitterer fürchtet um die familiären Werte in den USA. «Oh oh, die Hand einer vollständig bekleideten Rihanna war etwas nah an ihrem Schritt. Offensichtlich sind Familienwerte in diesem Land vollständig verloren gegangen.»

Nicht alle finden die Geste schlimm: «Wenn Rihanna an ihrer Hand schnüffelt, nachdem sie sich in den Schritt gefasst hat, ist es so, wie wenn sich meine Katze den Po leckt.»