Nach Frage zu US-Wahlen : Eklat bei Interview – Trump beleidigt Moderator und läuft wütend davon

In einem Interview des britischen Moderators Piers Morgan kam es anscheinend zu einem Abbruch seitens des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dieser behauptet nun, die Sache werde irreführend dargestellt.

Hintergrund des Schlagabtauschs sind Trumps Behauptungen , die US-Präsidentschaftswahlen von 2020 seien fingiert gewesen. Trump behauptete, ihm sei der Sieg mithilfe massiver Wahlfälschung «gestohlen» worden. Im Nachzug dazu kam es am 6. Januar 2021 zum Sturm Hunderter Trump-Anhänger aufs Capitol in Washington. Joe Biden sollte nicht als neuer US-Präsident anerkannt werden.

«Ich glaube, ich bin ein sehr ehrlicher Mann. Viel ehrlicher als Sie»

Teaser sei «rechtswidrig und irreführend»

In einer Stellungnahme zum Interview bezeichnet Trump dieses später als «lange und ermüdend», aber auch «sehr stark». Vor allem wirft Trump jedoch Piers Morgan vor, dieser habe den Interview-Teaser so zusammengestellt, dass ein falscher Eindruck entsteht. «Rechtswidrig und irreführend» sei der Clip. «Morgan wollte es so aussehen lassen, als sei ich aus einem Interview gestürmt. Dabei wurde mein Zeitlimit um eine volle Stunde überschritten», so Trump.