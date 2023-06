Deutschland: Eklat im Europapark – Mann lächelt, Dreiergruppe schlägt zu

Die Angreifer wurden, so der Europa-Park, des Parks verwiesen und an die Polizei übergeben. Die Behörden führen weitere Ermittlungen durch.

Am Sonntag ist es im beliebten Freizeitpark Europa-Park in Rust zu einer Schlägerei gekommen. Der Schwarzwälder Bote berichtet, dass es im Themenbereich Deutschland in der Nähe des Bahnhofs für den Europa-Park-Express zum Vorfall kam. Hintergrund des Streits soll ein «missverstandenes Lachen» gewesen sein. Die Dreiergruppe soll anschließend zugeschlagen haben. Ein junger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste.